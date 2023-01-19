歷經長時間的爭議，台北市區監理所19日表示，國道客運9026路線將自20日起，營運業者將正式由原本的首都及大都會客運，轉換為福和及皇家客運。將確保民眾行的權益。基隆市議員林沛祥也在臉書發文，感謝首都及大都會客運12年來的服務。

因為受到疫情影響，國道客運9026從去年5月起，原本營運的業者不堪虧損，原預計營運到去年11月1日。經過多次的協調，公路總局、基隆市府與接手經營的業者終於日前達成協議，新業者將自20日起正式開始營運。

台北市區監理所表示，公路總局已重新重新公告路線並由福和客運及皇家客運公司獲准纂20日起聯合經營，將確保民眾行的權益。

新接手經營的福和客運與皇家客運，原本規畫路線為基隆發車行經汐止市區後至捷運南港展覽館，與原經營業者路線不同，經基隆市政府及地方民意代表反映後，公路總局及臺北市區監理所多次與業者協調、溝通，規劃新、舊路線併存。

自20日起，原本的9026路線，將自基隆發車，主線行駛汐止市區後至捷運南港展覽館。另將經營9026A支線，比照原本的路線行駛至南港車站。台北市區監理站表示，除能開發基隆市民往返汐止之新需求外，同時亦能兼顧既有乘客搭乘權益，希望舊雨新知能不吝給予指教及支持。

台北市區監理所表示，後續除了善盡主管機關督導業者的責任外，亦將積極傾聽乘客意見及地方需求，作為業者與乘客間之溝通橋樑，塑造供給與需求端雙贏的新路線。

基隆市議員林沛祥也在臉書發文，感謝原營運業者首都及大都會客運長達12年的服務，並表示將會持續關心通勤族的權益，站在第一線為民眾發聲。