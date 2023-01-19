U：NUS首場演唱會千張票秒殺。（滾石唱片提供）

滾石唱片推出新生代唱作團體U：NUS，由《原子少年》冠軍隊伍天王星出身的高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐4人組成，首支單曲〈U ＆ US〉11日發行即空降KKBOX新歌即時榜冠軍，巡迴演唱會「《Reborn to be Alive》—— U：NUS 2023 Live Showcase Tour」首場演出千張票開賣，瞬間秒殺完售，迅速成為流量話題焦點。

首場巡演第一站將在2月25日於台中Legacy舉辦，演唱會門票昨（18日）晚上6點開賣，1200張票在30秒瞬間秒殺完售，而U：NUS在完售後於社群揭曉官方粉絲名稱「UNi」，也預告即日起（1／19晚上9點起），將在Instagram舉辦「U：NUS官方Reels影像創作募集活動」，更將祭出團員親筆簽名照，邀請粉絲共襄盛舉。

U：NUS官方粉絲名「UNi」發音近似「有你」，隱藏「U ＆ I」的涵義，同時呼應著團名裡的「U N US」以及首發單曲歌名〈U ＆ US〉，象徵「有你，才有我」，誓言與粉絲共存共榮。標準字中，小寫的「i」設計成「；」樣貌，象徵每一位粉絲都是一個「分號」，不斷串連獨立的個體，彼此相依相靠，共同守護著團體。而字根 “uni-” 與團名的拉丁語原形 “unus” 皆有「1」的涵義，貫徹冠軍隊伍的榮耀精神，也感念粉絲們始終如一，團員們將不遺餘力精進自己，不愧萬眾齊心為團體冠上的王者封號。

U：NUS分享演唱會啟售當下，大家正在公司開showcase前製會議，突然聽到剩五秒開賣，打開電腦還沒點進售票網頁，就收到「已完售」的大好消息！千張票開賣僅僅30秒即銷售一空，讓毫無心理準備的團員們又驚又喜，超級意外，直呼：「真的完全沒想到！」團長高胥崴難掩喜悅表示：「很受寵若驚！當下我們正在開會，中途想說先看一下售票狀況，結果馬上得到秒殺消息，非常不知所措！」

團員高有翔表示：「沒想過會那麼快完售，非常開心，但還來不及慶祝，要先把表演準備到最好。」蔡承祐也表示：「開心的當下伴隨著壓力，等到台中場表演結束後再來好好的放鬆！」

面對成團第一場演唱會，團長高胥崴難掩興奮又緊張的心情，表示：「肯定很緊張的，畢竟是大家的第一次！但我們整場專場保證給粉絲朋友很大的驚喜，絕對不會浪費每一天練習的時間，到時候等著看！」

而團員們對節目內容保密到家，吊胃口稱：「說出來的驚喜就不是驚喜了！」高有翔表示：「只能說多了一些沒有在過去節目出現，或商演中沒試過的表演風格，我們過年有得忙了！」吳昱廷則透露：「非常緊張，很期待能首次演唱到一些從來沒有現場演出過的歌曲，如果現場能聽到大家大合唱，一定會很感動。」蔡承祐更稱：「老實說這是我在表演上，有史以來最緊張的一次，畢竟是面對專場，一定會把每道上的菜都弄到最香。」