總公司設於雲林的日統客運本周一（16日）宣布4條國道路線全部停駛，26年南來北往接送北漂雲林遊子的服務畫下句點。不過日統也同時批評近年來政府大撒幣補助電動巴士、修法展延5期柴油庫存車掛牌上路等政策。

日統表示，近年政府為呼應「淨零碳排」國際趨勢，大撒幣鼓勵示範型電動大巴士，卻漠視電動巴士電池技術及充電設備未臻完善，導致火燒車事件時有所聞，令乘客膽戰心驚。令人遺憾的是，各縣市地方政府為了提高電動公車市占率績效，競相爭取高額補助，日統呼籲政府部門應重視此一攸關交通安全的問題。

此外，老舊柴油大客車製造空汙，交通部雖已訂出規範要求汰換，但2019年已讓既有環保5期車輛生產販售期限再延長2年；不料交通部日前又同意某一車廠的大客車領牌日期，再展延至2024年，讓5期柴油庫存車掛牌上路。日統表示，歐陸早已於2014年底全面要求六期車，且歐規先進電動大巴士處於試營運階段，且尚未正式發表商業運轉，台灣遠遠落後歐盟環保標準，主管機關罔顧上述情況，根本沒有嚴謹把關。