推薦賽事 : 1/21 (六) 22:15謝萊夫特奧@法傑斯塔德

瑞典冰球聯盟(SHL)將在除夕夜上演一場精采賽事，由聯盟火力最凶猛的謝萊夫特奧(Skelleftea AIK)作客衛冕軍法傑斯塔德(Farjestads)。上季例行賽以第6名作收的法傑斯塔德，在季後賽一路過關斬將直取冠軍，當中包含在第二輪以4勝2敗將第3種子謝萊夫特奧送回家。本季謝萊夫特奧攻守兩端都展現極高效率，此戰在客場面對門將出現戰力缺口的法傑斯塔德，非常有機會報上季遭到淘汰的一箭之仇。

謝萊夫特奧本季場均進球3.53球，從板凳出發的莫勒(Oscar Möller)與強森(Jonathan Johnson)是前鋒群得分前兩傑，先發與替補火力同樣旺盛，陣中有多達8人得分突破20分大關，堪稱是聯盟最為剽悍的重砲部隊。防守端方面，本季從芬蘭返國發展的索德斯特倫(Linus Söderström)表現突出，救球率0.941、場均失球1.36球皆排名聯盟第一，球隊在他先發出賽時的戰績是15勝2敗，可說是球隊的勝利保證。攻守表現都居於聯盟翹楚的謝萊夫特奧，本季淨勝球數高達41球，如果能維持目前戰力至季末，將有機會捧起隊史第四座冠軍。

法傑斯塔德前場核心由國家隊老搭檔尼加德(Joakim Nygård)與尼爾松(Marcus Nilsson)組成，兩人上季在季後賽聯手轟下26分，是球隊能上演黑馬傳奇的功臣，本季雙箭頭表現依舊穩定，得分都已接近30分，是聯盟中進攻效率最佳的雙人組合。門將戰力部分，捷克門神福奇(Dominik Furch)離隊後，球團簽下加拿大外援湯姆金斯(Matt Tomkins)，但湯姆金斯水土不服表現大打折扣，近期已被新秀希爾德比(Dennis Hildeby)取代先發位置，不穩定的門將戰力將會是法傑斯塔德能否順利衛冕的最大關鍵。

本季雙方交手過2場，謝萊夫特奧2場都攻下6分輕鬆拿下對戰2連勝，而謝萊夫特奧門將索德斯特倫曾先發面對過法傑斯塔德1場，擋下對手全場28次射門以完封拿下勝利。謝萊夫特奧本季攻守戰力出色且穩定，面對法傑斯塔德也有明顯對戰優勢，此戰應能順利踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。