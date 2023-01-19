內閣改組結果將於今（19）日稍晚公布，行政院長蘇貞昌的去留成為各界關注焦點。有消息傳出，目前共有三套劇本，一是蘇貞昌不會下台，二是蘇下、前副總統陳建仁上，第三種則是以第二套劇本為基礎，但閣員多會留任，蘇還是能掌控人事及資源，猶如「太上院長」。

有政治觀察家告訴《信傳媒》，就算陳建仁出任行政院長，很可能不會有人事權，因為總統蔡英文的盤算或許只是把他拿來制衡副總統賴清德，且其好形象對外還能幫民進黨加分。

另外，有資深國會人士提到，若內閣要總辭或大幅改組，各部會首長通常會提前整理辦公室，但目前情況卻非如此。

對此，上述政治觀察家指出，如果閣員大都不會變化，蘇貞昌就等同「太上院長」，且外傳前桃園市長鄭文燦可能出任副閣揆，那麼資源仍然會由「新蘇連」掌控；該政治觀察家並分析，蘇這陣子常進行大內宣，不排除是在替2024總統之爭的黨內初選熱身。