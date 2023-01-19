香港男星余文樂於2014年創立潮流品牌「MADNESS」，近年來鮮少出現在戲劇或電影作品，專注於家庭和副業上。豈料，MADNESS淘寶天貓旗艦店突宣佈1月29日後結束營業，同時有傳聞指出北京里旗艦店亦不續約，疑似將全面退出大陸市場。

余文樂有著娛樂圈「潮人」之稱，靠著個人魅力以及品牌屬性累積不少粉絲甘願掏錢支持。豈料，過往品牌遭捲入抄襲風波，又因推出一款紅色衛衣引發風波，使得網民紛紛揚言要抵制該品牌。

據港媒報導，余文樂旗下品牌MADNESS宣布終止天貓旗艦店營運，留下「本店擬於2023年01月29日自主終止經營」等字句，更傳出北京的實體店面租約即將到期，之後將不再續約。此外，余文樂曾在個人YouTube的紀錄影片《Inside Out》中自曝品牌陷入爭議後，曾萌生將其結束的想法，讓網友懷疑MADNESS是否打算全面退出大陸市場。

「MADNESS」網路商店宣布停止營運。(圖／翻攝自微博)

不過實際查詢MADNESS的官網，可發現其仍照常運作，且各大社群平台上依然推出新品廣告。另外，北京店員也稱目前商店仍正常運營，暫未收到停業通知，且余文樂的IG上還曬出與家人快樂出遊的照片，似乎心情並未受到近期風波影響。