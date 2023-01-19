今年春節連假從1月20日至29日長達10天，高速公路局分析往年春節連假國道南北長途車流甚多，部分瓶頸路段可能回堵至深夜，建議民眾除了國1及國3之外，可改道台61線做為替代道路，分流又省時。

高公局表示，國道容量有限，而台61線自新竹至台南路段皆是全線高架化獨立路權的快速公路，其最高速限90公里。建議南向行經新竹至台南路段者，由國3西濱交流道（115k）銜接台61線行駛至台南地區；而新竹至台南沿途國道，可利用橫向國4、台61乙、台76、台78、台82及台84等東西向高、快速公路銜接台61線。

大年初三至初五12至24時，國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾請續行至台61線香山交流道經地方道路（香山聯絡道）後再銜接國3香山交流道或藉由台15線至新竹地區。另春節連假期間採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0至5時暫停收費等。