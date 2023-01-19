民進黨前台北市議員梁文傑在臉書發文，指，「現在年輕人在爸媽幫忙下買到房子或有房子可以繼承」，雖然事後刪文，不過桃園市議員凌濤已經截圖，並在臉書痛批，指對政府缺失隻字未提，前桃園市長鄭文燦任內桃園房價飆漲，也不見任何作為。

凌濤在臉書發文說，《平均地權條例》修正草案日前三讀通過，就是希望抑制過高的房價漲幅，讓年輕家庭能夠負擔得起買房預算。然而鄭文燦的好麻吉梁文傑卻在臉書表示，「現在年輕人在爸媽幫忙下買到房子或有房子可以繼承」、「應該比我這1970年代的多很多」、「其實他們的條件好很多」。

凌濤提到，梁文傑的說法，是把這代年輕家庭買不起房子的痛，直接轉嫁到上一代的父母上，對於政府的責任缺隻字未提。有這種思維的民代，難怪整個政黨對於炒房、高房價視若無睹。鄭文燦任內桃園各地區的房價飆漲，不見他有任何作為，只見移動捷運站址，涉嫌護航炒地。

凌濤又說，梁文傑跟鄭文燦，年輕的時候一起上酒店還有人招待，不知道現在的年輕人有沒有這個條件？現在年輕人也不求有房產繼承，只求政治人物不要護航炒地集團，就阿彌陀佛了。

事後梁文傑刪文，凌濤表示，梁文傑顯然已經知道自己「闖禍」了，不但戳破民進黨口口聲聲說的「檢討」謊言，更讓年輕人感到厭惡。凌濤痛批，民進黨要好好思考，當這些辛苦的年輕人、年輕家庭正在艱苦的養孩子、成家立業，怎麼忍心說這種風涼話？