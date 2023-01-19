民眾黨主席柯文哲卸任後專心備戰2024大選，但國民黨立委王鴻薇稱他還沒準備好，柯文哲笑說，大專聯考時也沒有一天覺得自己準備好了，最後還不是要考。被問到民調若一直停留在2成，未來是否還會選擇繼續選，或是將前進國會當成備案，他則說現在還沒到年底，現在談這些都還太早，再說吧。

柯文哲下午前往迪化街霞海城隍廟發春聯並擔任一日店長，民眾黨台北市黨部主委林國成、議員張志豪等人都有陪同出席，身為前台北市長的他，對於巡視年貨大街並不陌生，他表示，迪化街的年貨大街，要不是因為疫情，每年人都很多。

此外，柯文哲昨接受廣播節目專訪時，言談間透露新竹市長高虹安和聯電榮譽副董事長宣明智互動密切，還說「對阿，人家是有出錢的」，柯文哲19日受訪時又改口說「不會啦，高虹安是獨立性很強的人」，至於高虹安稱各界產業、地方人士都是請益對象，沒必要特別針對，他則說「那是主持人問的，我怎麼會特別提起？」