縣長楊文科（中）視察高鐵新竹站周邊道路科技執法情形。（羅浚濱攝）

新竹縣大年初三24日至初六27日有3條春節免費公車，在高鐵新竹站發車的有台灣好行觀霧線和獅山線。（羅浚濱攝）

春節10天年假即將到來，縣長楊文科19日到高鐵新竹站視察高鐵場站相關交通疏運措施、周邊道路科技執法，並發送「皮皮獅」 紅包袋給高鐵乘客、執勤員警、計程車及客運司機，強調24日大年初三到27日初六有免費觀光公車，歡迎各地民眾來新竹縣走春！

新竹高鐵站人員表示，從18到30日的春節前後及春節期間，台灣高鐵預計全線共加開454班次，包括南下193班、北上261班，總計13天會提供269班次列車，疏運返鄉及出遊人潮。

楊文科說，新竹高鐵站每日有2萬人次進出，除加開班次疏運外，也請高鐵公司因應疫情要多注意車站內及車上相關防疫清消工作，讓民眾都能安全放心的回家。

楊文科並了解科技執法情形，縣警局說明春節期間，高鐵周邊路口將進行交通疏運管制，高鐵新竹站4號出口前引道有科技執法，車輛進入能讓乘客下車，停留時間不超過3分鐘，若接乘客上車就會被拍照取締，乘客必需走到高鐵7路上車。

楊文科提醒開車返鄉或出遊民眾，開車返鄉出遊上路前，注意行車前檢查，預防車輛在半路出狀況，並要有充足睡眠，避免疲勞駕駛造成災害，歡迎到新竹縣的遊客，可搭乘春節免費公車。

交旅處長游志祥說，在大年初三24日至初六27日推出竹縣觀光1號照門休閒農業區（九芎湖）、觀光2號六福村、竹縣觀光6號內灣風景區等3條春節免費公車。

在高鐵新竹站發車的台灣好行觀霧線，只要預約及持電子票證是免費，獅山線持電子票證免費。新竹縣內市區公車及台灣好行自小年夜20日起，部分班次調整或停駛，詳細資訊請至新竹縣智慧公車便民查詢網。