農曆春節將至，適逢119消防節，金門體育會理事長唐麗輝及秘書長辛雷達特別前往消防局慰問及致贈春節加菜金，以慰勉地區打火弟兄的辛勞，感謝大家無私投入各項救災、救護等工作，以及長期對地區各項體育賽事的支援與協助。

金門體育會一行特別在春節前夕，向地區消防弟兄表達敬意，感謝消防局所有伙伴們平時「水裡來、火裡去」執行各項救災勤務與體育賽事的戒護任務、並肯定消防弟兄們長期默默的為金門這塊土地付出，盡心盡力維護金門鄉親的健康與安全，無時無刻站在第一線冒著風險承擔著保障鄉親的責任，並為地區防災工作做出貢獻。

唐麗輝說，給人希望是天使，救人苦難是菩薩！這兩年疫情席捲全球期間，身為地球村一分子，無人得以倖免。從疫情初期到疫情高峰，醫療、防疫人員無不繃緊神經備戰，消防人員也沒有缺席，救護車穿梭大街小巷，穿著不透氣的防疫服協助民眾就醫，在各項重大體育賽事，亦鼎力協助執行救護警戒等工作。在春節前夕祝福所有防災夥伴春節快樂，大家辛苦了，感謝你們，有你們真好！

消防局長呂英華對於金門體育會寒冬送暖，給予全體消防夥伴們肯定與關懷，表示萬分感謝，相信是對消防人員士氣的莫大鼓舞。呂英華也表示，春節期間消防局將持續盡力做好消防救護工作，確保地區民眾生命財產安全，讓鄉親安心過佳節。