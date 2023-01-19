本土疫情趨緩，但有學者指出，國內死亡個案數已連3周上升，提醒65歲以上族群春節期間需特別留心。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，死亡數是落後指標，預期一段時間後會往下走；他也再度呼籲，高齡者是脆弱族群，務必施打次世代雙價疫苗。

台大公衛學院教授陳秀熙昨天分析，近期國內疫情雖持續下探，但中症及死亡個案數已連3周上升，其中65歲以上族群成長幅度最高，顯見是春節防疫最應該注意的族群。王必勝回應，死亡和重症人數都是落後指標，比確診數晚2周到1個月左右，所以可以看到確診數雖下降，但中重症和死亡數還是持續上升，相信過一段時間就會往下走。

王必勝指出，脆弱族群最主要是高齡者，尤其是沒有打疫苗、有共病的人，防疫走到現在，疫苗施打率在國際上評比都還算蠻高的，但高齡長者部分疫苗覆蓋率還是不夠，呼籲長者一定要施打次世代雙價疫苗。

另外，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天指出，由於抗體會隨時間逐漸下降，指揮中心今年應會建議民眾再追加1劑新冠疫苗，目前尚未定案。王必勝回應「一定會打的」，每個人前面打的劑次不一樣，都會鼓勵大家去打。