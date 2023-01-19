農委會昨天發布新聞稿認定桃園市長張善政在任職宏碁公司期間主持的農業電子化研究案中有6篇子報告「侵權」，對農委會主委陳吉仲遭檢舉多篇農委會研究計畫涉抄襲，卻做出結案不處理的結論。市府新聞處長羅楚東直呼，大陣仗檢視張善政，陳吉仲的爭議卻輕輕放下，批評是「有關係就沒關係」，有球員兼裁判的嫌疑。

羅楚東表示，有民意代表曾經舉證陳吉仲擔任研究人員的「農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估」研究計畫，陳吉仲所貢獻的第4章節，抄襲比例超過77％。按照農委會檢視宏碁的標準，陳吉仲也應該受到相應懲處，但農委會卻結案不處理，令人難以理解標準何在。面對此檢舉案，農委會難道是黑箱作業？把77％變1％，應該出面說明清楚。

羅楚東強調，宏碁研究案的目的是搜集國外先進資訊，供國內發展科技農業作為參考，15年前驗收通過，15年後變侵權，這是無法被接受的高度爭議性結果，更無法取信於公眾，相信人民自有公道。