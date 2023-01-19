70多歲的陳伯伯10多年來常無法一覺到天亮，總是會有好幾天，每到凌晨3、4點就會被頭痛痛醒，多年來做遍腦部檢查，卻找不出病因，直到新竹台大分院生醫醫院竹北院區門診就診，經醫師評估陳伯伯過去健康狀況、檢查結果、服用的藥物及神經學檢查後，診斷為罕見的睡眠頭痛，陳伯伯經過藥物治療，睡眠終於可以不再被頭痛中斷，重拾一覺到天亮後神清氣爽、神采奕奕的快樂。

睡眠頭痛是一種罕見的頭痛，根據過去文獻及病例報告，睡眠頭痛僅占所有頭痛病人的千分之一，且平均需要7年多才會得到正確的診斷，新竹台大分院神經部主治醫師李怡蓁表示，產生這種頭痛的病因目前並不清楚，由於有著像鬧鐘般定時發作的特性，一般認為跟大腦主管生理時鐘的下視丘有關。

此病症最大的特點是病人只於睡著時才會頭痛，而且幾乎都在同一時間痛醒，疼痛程度從中到大。李怡蓁表示，常見的發作時間為凌晨2時到4時，痛醒後會無法繼續入睡，直到1到2個小時後，頭痛情形才會漸漸消失。9成以上的病人1個月會發作10天以上。

有些病人會反映這種頭痛服用一般的止痛藥並無效果，要服用「加強錠」才會有效，李怡蓁表示，主要因為加強錠的劑型通常含有咖啡因，而咖啡因對於睡眠頭痛特別有效，除了可以解除疼痛外，有的人睡前喝一杯咖啡，也能有預防的效果。預防的藥物除了咖啡因外，鋰鹽也有一定的效果，目前文獻上也有使用褪黑激素、三環抗憂鬱劑、或是抗癲癇藥來預防睡眠頭痛的研究報告。

李怡蓁解釋，大部分病人是從50多歲開始有這種頭痛，但不論是會痛醒的頭痛或是50歲以上新發生的頭痛，有較高機會與腦部病變有關，都是須特別警覺的頭痛特徵，因此在診斷上需特別小心，除了透過影像檢查，例如電腦斷層或核磁共振，先排除腦部病變的可能外，其他常發生在睡覺中的頭痛，包括偏頭痛、緊縮型頭痛、叢發性頭痛、頸因性頭痛，或是夜間高血壓、阻塞型睡眠呼吸中止症引起的頭痛，由於治療方式迥然不同，診斷上亦需全盤考慮，才能對症下藥。

李怡蓁提醒，睡眠頭痛雖然不會有致命性，但由於疼痛強度高，又會長久影響睡眠品質，建議民眾有此情況，可至各大醫療院所就診，經醫師評估及診斷後對症治療，重拾一覺到天亮的睡眠品質。