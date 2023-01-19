紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在擔任總理的5年時間裡，將小小的紐西蘭推到了世界舞台上，成為左傾政治家和女性領導人的全球偶像，儘管她面臨了一連串國內事件、經濟和新冠肺炎（COVID19）強硬管制所帶來的挑戰。本週19日（四）以戲劇性方式宣佈，她將在不到3個禮拜的時間內下台，表明她「已經沒有更多動力了。」並且跟他的未婚夫「說我們結婚吧。」

綜合《路透社》（Reuters）和《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，他是紐西蘭1個多世紀以來最年輕的總理，在她任內期間不段反覆強調：「要堅強，要善良，」在她的領導下，這個擁有500萬人口的島國發生了一連串前所未有挑戰：2019年，一名白人至上主義者在紐西蘭基督城（Christchurch）清真寺血案，屠殺了51名穆斯林禮拜者以及紐西蘭觀光景點白島（White Island）火山爆發，隔年又爆發了新冠肺炎大流行。

她在辭職聲明中說：「我知道在這個決定之後會有很多討論，即所謂的 "辭職真正原因"是什麼。」「你們會發現唯一有趣的角度是，經歷了6年的一些重大挑戰，我是一個人。」「我希望我給紐西蘭人留下一個信念，那就是你可以善良但堅強，富有同情心但果斷，樂觀但專注。」「而且，你可以成為你自己的那種領導人，一個知道什麼時候該走的人。」

經歷了6年的一些重大挑戰，我是一個人。

阿爾登因其對紐西蘭基督城（Christchurch）清真寺血案的反應而受到全世界的贊揚，她稱呼這是恐怖主義。她戴著頭巾，會見了穆斯林社區，告訴他們紐西蘭「在悲痛中團結一致。」「我知道這項工作需要什麼。而且我知道我已經沒有足夠的能力來完成這項工作。」

她在大屠殺發生後的幾週內頒布了半自動槍械的禁令和其他槍支管制措施，這與美國形成了鮮明的對比，儘管美國經常發生大規模槍擊事件，但老是推不動。

她發起了一項結束網路上仇恨的全球運動，她自己也經常成為網路上右翼極端分子的目標。2020年，阿爾登成為全球頭條新聞，她主持了紐西蘭最多樣化的議會，其中一半以上的議員是女性，而且是毛利人（原住民）立法者人數最多的議會。

當新冠肺炎到來時，她是第一批關閉國家邊境和實行零容忍策略的領導人之一，使紐西蘭人免受病毒侵害，使死亡率遠遠低於其他先進國家。但是，並不是所有人都對她的「早下手，早解脫」的做法感到滿意，其中包括對一個感染個案進行全國範圍的封鎖。

最近幾個月，由於住房危機的惡化、生活成本和抵押貸款利率的上升以及對犯罪的日益關注，她的支持率已經下滑。