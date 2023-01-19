公牛本賽季不上不下的戰績，似乎讓球隊高層不耐煩了，根據《芝加哥太陽報》記者考利（Joe Cowley）報導，公牛考慮將陣中三巨頭迪羅薩（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）及武切維奇（Nikola Vucevic）掛牌出售，可能還會擺上更多的球員，但確定的是公牛不會動到卡魯索（Alex Caruso），理由為他擁有出色的防守能力。

按照公牛三巨頭的亮眼數據來看，至少都是球星級的標準，不過憑藉著目前陣容，還是無法在東區殺出重圍，何況本季公牛面臨嚴重的傷病問題，缺少了朗佐鮑爾（Lonzo Ball）組織球隊，是讓公牛無法走到更高位置的重要因素，如今賽季已經過半，朗佐鮑爾還是無法復出拯救球隊，或許免不了整季報銷的狀況發生，放棄本賽季已經是公牛球團唯一的選擇。

由於迪羅薩及拉文分別獲得公牛長約綁住，最有可能被交易出走的便是武切維奇，他在去年訓練營與球團談論續約未果，公牛期望將進入合約年的武切維奇打包送走，並嘗試向本賽季狀況同樣不太好的太陽提起交易，引進主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton），也可以測試拉文的市場熱度，並圍繞迪羅薩組成公牛的新三巨頭。

《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）也認為公牛會將卡魯索列為非賣品，這位「禿曼巴」儼然成為球隊核心級的存在，卡魯索在防守端有著極高天賦，去年賽季才剛簽下4年3698萬美元的他，無論是留在陣容或是日後做為交易包裹都非常實用。