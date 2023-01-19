響應農曆新年，速食店應景新品與活動紛紛登場。摩斯漢堡就推出「過年吃甜 年年有魚」春節活動，21日至1月31日止，凡來店即可以優惠價88元購買可頌鯛魚燒及大杯冰紅茶套組，兔年手工餅乾優惠價也只要550元。 拿坡里炸雞專賣店即日起至31日，選購「兔給樂雞腿桶」享「10支雞腿」送「10支胡椒雞翅」，且只要619元(原價949元)。

摩斯漢堡不只過年放送優惠，開工也可享套組甜甜價，日式胡麻豬排福堡搭中杯摩斯咖啡只要89元。（摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡除了優惠價買套組，也祭出三波朝食與點心優惠，30日至2月12日止，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元，2月13日至2月28日止，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。喜歡輕食的消費者也可以選擇點心優惠組，1月30日至2月28日止，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，享優惠價99元，椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派乙份，享優惠價99元，在MOS Order App「安心取溫馨送」購買更優惠。此外，應景兔年手工餅乾優惠價只要550元、搭配法式樹幹年輪蛋糕組合原價1200元，優惠價990元，另外還有新年快樂款摩斯紅茶買6送2優惠。

拿坡里炸雞專賣店則推「兔給樂雞腿桶」好康，31日前到門市選購享「10支雞腿」送「10支胡椒雞翅」，只要619元。品牌標榜販售的雞肉類產品，皆嚴選台灣國產雞肉，且單隻棒腿相較一般市售棒腿重量增加約30％，微辣口感搭配可樂暢飲相當過癮；另推會員優惠，三商i美食APP快閃票券(領券：1／17-1／23，兌換：1／17-1／31)，會員憑快閃優惠券，購買「兔給樂雞腿桶」享「10支雞腿桶」送「10支胡椒雞翅」64折會員價只要609元。