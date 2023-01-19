嘉義市長黃敏惠、嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森送年菜及紅包給弱勢邊缘戶賀新年。（廖素慧攝）

嘉義市政府與嘉義市九華山地藏庵攜手送年菜及紅包給弱勢邊缘戶。（廖素慧攝）

嘉義市政府與嘉義市九華山地藏庵今天送年菜及加菜金紅包給弱勢邊缘戶。（廖素慧攝）

嘉義市政府、嘉義市九華山地藏庵19日攜手舉辦「揚眉兔氣．嘉家慶團圓」新春送年菜活動，由市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森送5道年菜、加菜金及祈福物資給420戶弱勢邊緣戶及獨居老人，提前祝賀弱家過好年。

黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵向來致力於社會公益，年年辦理冬令救濟，愛心不間斷，今年連續第6年支持贈送年菜活動，已累積409萬6000元，共有2240戶受惠，此次次贊助年菜及開運加菜金合計75萬6000元，將溫暖傳遞到每一個角落。

黃敏惠又說，感謝嘉義市餐飲業職業工會號召所有總舖師，將募集的年菜、食材物資煮成美味佳餚，讓年菜能熱騰騰送到每1戶家庭裡，送年菜就是集各界之愛「加1加1」在嘉義，在冷洌寒冬裡為社會注入暖流。

黃俊森表示，為了讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000元紅包，讓受贈戶感受新年拿紅包的喜氣，也藉此傳達菩薩慈悲祝福的力量，讓弱勢家庭能溫馨過好年。

市府社會處表示，5道年菜有雞鳴報福（全雞）、財運滾滾（丸子）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕），還有白米及贊普品等祈福物資，由社工人員送至受贈戶。