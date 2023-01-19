嘉義市政府、嘉義市九華山地藏庵19日攜手舉辦「揚眉兔氣．嘉家慶團圓」新春送年菜活動，由市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森送5道年菜、加菜金及祈福物資給420戶弱勢邊緣戶及獨居老人，提前祝賀弱家過好年。
黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵向來致力於社會公益，年年辦理冬令救濟，愛心不間斷，今年連續第6年支持贈送年菜活動，已累積409萬6000元，共有2240戶受惠，此次次贊助年菜及開運加菜金合計75萬6000元，將溫暖傳遞到每一個角落。
黃敏惠又說，感謝嘉義市餐飲業職業工會號召所有總舖師，將募集的年菜、食材物資煮成美味佳餚，讓年菜能熱騰騰送到每1戶家庭裡，送年菜就是集各界之愛「加1加1」在嘉義，在冷洌寒冬裡為社會注入暖流。
黃俊森表示，為了讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000元紅包，讓受贈戶感受新年拿紅包的喜氣，也藉此傳達菩薩慈悲祝福的力量，讓弱勢家庭能溫馨過好年。
市府社會處表示，5道年菜有雞鳴報福（全雞）、財運滾滾（丸子）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕），還有白米及贊普品等祈福物資，由社工人員送至受贈戶。
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