迎接台灣燈會重返台北舉辦，晶華國際酒店集團旗下飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、台北林森館及宜蘭礁溪館，1月20日起至2月24日，聯合推出「走春祈福」優惠住房專案，獨家贈送春節圓滿祈福包、春節祈福金、專人廟宇導覽，以及台北燈節地圖懶人包，搶手的農曆春節連假亦同步開放訂房，以捷絲旅台北林森館為例，依人數加贈翌日吃到飽早餐，雙人房最低只要2,200元起，加購高鐵車票另可享車票最低75折起優惠。

2023台灣燈會在台北舉行，旗下捷絲旅台北西門館和林森館將結合燈會主題獨家推出「光源台北 圓滿祈福」住房專案，從新春過年玩到元宵節後，陪伴旅人迎接農曆新年的第一個滿月，專案獨家免費贈送走春開運雙好禮，包括經過萬華龍山寺香爐賜福的幸運御守和春節祈福金紅包，以及圓滿祈福包新春吃甜甜、甜蜜圓滿過好年。台北燈節期間也貼心提供地圖懶人包下載，輕鬆遊逛四大展區、1座主燈及6座副燈，欣賞城市高樓之間共300件作品，體驗從傳統燈藝到現代燈飾的豐富感官饗宴。

捷絲旅宜蘭礁溪館以溫泉聞名，新春攜手礁溪在地著名廟礁溪協天廟推出「走春祈福」住房專案，依人數加贈翌日輕日式吃到飽早餐，溫泉雙人客房最低只要3,420元起，獨家贈送經過廟宇加持的春節圓滿祈福包，春節期間每日上午均安排有專人導覽廟宇走春祈福，參拜德陽宮、協天廟及關公夫人廟等在地著名廟宇，保佑整年平安又順利。