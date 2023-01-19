春節到數，民眾趕排假期準備返家過年，彰化員林宏仁醫院每年春節提供「春節門診」，至今已經邁入第29年，年平均服務超過300人次，凸顯春節門診的重要性；彰基醫院也有「春節暨假日類流感特別門診」，快篩陽性視訊診春節同樣不打烊。

宏仁醫院執行院長徐嘉君表示，過去傳統觀念有農曆新年不上醫院的禁忌，怕晦氣不吉利，因此許多民眾就算生病，也要忍到過年後，但也有一說是因為年節許多醫院都休息，只能跑大型醫院，因此降低民眾意願。

徐嘉君說，隨著時代進步，民眾觀念逐漸改變，加上醫療發達地區醫院增加，根據宏仁醫院統計往年「春節門診」民眾使用量，有逐年增加的趨勢， 2019年服務283人次，2020年300人次，2021年343人次、2022年331人次，年均超過300人次。

宏仁醫院表示，從除夕至初三均有輪值醫師看診「春節門診」，除夕當天安排心臟科的醫療副院長朱建統醫師、一般外科李佳穎醫師、胃腸肝膽科江明師醫師、復健科吳俊諺醫師，為民眾做年前身體最後保養，大年初一至初三則有資深家醫科醫師曹世達守護民眾健康。

彰化基督教醫院也有「春節暨假日類流感特別門診」，另外快篩陽性視訊診春節同樣不打烊，春節期間總院外科82診、耳鼻喉科116診，兒童醫院兒童科203、205診，成人快篩陽性視訊診不打烊，看診時間：8：30～16：30。