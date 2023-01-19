台灣的謎片近年來走向產業化，但多年前該產業還沒上軌道時，曾有不少女優男優遭「潛規則」而被犧牲強迫工作，女優茜茜便是其中一例，最近她上節目首談自己消失謎片界3年的原因，竟是當時被前東家脅迫拍片，不拍就會扣薪，且當時酬勞不透明，導致她前後拍片約有20萬的酬勞都沒拿到，疑被前東家A走做白工。

茜茜最近上吳夢夢主持的Youtube節目《思春社》分享自己3年前入行秘辛，她表示自己在台灣謎片剛開始發展、也就是兩、三年前就入行拍了4部片，她坦言當時是「被迫式拍片」，因為當時自己有經紀公司，對方在沒跟她商量的情況下找了AV公司談了年約，還威脅她如果不肯答應就會扣酬勞，說到此，茜茜恨的牙癢癢說：「他（們）到現在還是欠我電子寫真（集）的薪水」。

茜茜回憶，當時的公司制度很奇怪，這個月工作要隔兩個月才拿得到錢，雖然她的作品成績不錯，但大多被公司拿走，粗算至少有台幣20萬，聞此，吳夢夢建議茜茜可以提出民事訴訟，茜茜則語帶保留表示：「他的後台有點硬，他的爸爸是政府要員」，也就是說對方根本不缺錢找律師，「他就是有時間有錢跟你耗啊」，因此茜茜才只能死心摸摸鼻子認賠。

不拍A片就凍結+扣薪！消失三年後重返AV界｜思春聊天室｜吳夢夢 ft.茜茜｜AV女優

隔了3年重返謎片界，茜茜坦言最大的主因是看到吳夢夢對台灣謎片產業帶來的改變，三年前當女優的做法是得先找到經紀公司幫忙，但公司從中抽到多少錢不得而知，如今一切價格公開透明化，甚至不用經紀人也可以自己去談工作。然而最無奈的是，如今她重返謎片、寫真圈，前東家似乎沒有要放過她的意思，還對外放話稱茜茜還是會回他們公司，不准其他經紀人簽茜茜或是跟她合作，盡全力封殺她，讓茜茜只好公開喊話，表示現在她已經有新經紀人「朵朵」，希望有意願合作者都可以上門洽談。