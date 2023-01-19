嘉義縣長翁章梁進入第2任任期，縣府團隊因有局處長退休、升職他處，小內閣異動消息頻傳，目前已確定綜合規畫處長由人力發展所長郭凱迪回鍋，新任文化觀光局長為交通部專門委員徐佩鈴，新任環保局長為環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川，除3位新任局處長確定農曆年後接任新職，也傳另有局處長可能換血，不過未經證實。

前綜合規畫處長黃本富去年底退休，文化觀光局長許有仁1月16日退休，環保局長張根穆將升至環保署環境檢驗所當副所長，留下3個空缺皆有定案人選，其中郭凱迪2020年2月就曾任綜規處長，任内重視社區發展及地方創生，串聯社區及青年團體，提案爭取經費，也積極與故宮南院合作，2022年2月因健康因素卸下綜規處長職務，專心在人發所業務，這次回任重掌重任，顯見翁章梁對他能力的肯定和器重。

許有仁退休後，由副局長宗金蘋暫代局長，新任局長徐佩鈴從澎湖縣政府文化局編纂，一路升至台中市東勢區公所區長、台中市港區藝術中心主任，交通部專門委員任內推動國旅觀光，行政、藝文、觀光經驗豐富。

環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川，任內查獲多件非法棄置廢棄物案件，近年來中南部地區經常發生違法傾倒廢棄物案件，即將就任嘉義縣環保局長，地方盼張輝川發揮偵辦違法廢棄物案件的經驗。

翁章梁除跟媒體證實3位新首長人選，也透露團隊人事還有微調，將讓每個局處發揮戰力，繼續勇敢超越，追求更好。