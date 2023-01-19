中市71家動物醫院及53家寵物業者，農曆春節不打烊。(台中市政府提供)

農曆春節假期到來，許多民眾想回家與家人團聚或四處踏青，但家中毛小孩有寄宿需求或生病需就診怎麼辦？台中市動物保護防疫處表示，為讓毛小孩於春節連假10天期間可以得到良好照護，生病也有動物醫院可以迅速就醫，已媒合71家動物醫院及53家寵物業者，春節服務不打烊，讓毛小孩和飼主春節免煩惱。

動保處指出，以往春節期間易發生毛小孩被突如其來的鞭炮聲嚇得四處亂竄，或外出未使用牽繩、箱籠或其他適當防護措施，造成毛小孩走失甚至受傷；提醒民眾歡喜過年的同時，也要注意毛小孩安全，一同外出時應使用適當防護措施，以免憾事發生。

為維護毛小孩健康及確保醫療品質。動保處說，請攜帶家中毛小孩至具有市府所核發獸醫診療機構開業執照的合法動物醫院就診，並請確認診療的獸醫師應具有台中市獸醫師執業執照；寄宿也應至合法寵物店家，確保自身消費權益與毛小孩的健康安全。

動保處強調，過年期間如家中犬貓不小心走失，可至動保處網站搜尋是否被帶往動物之家安置，台中市動物之家在春節期間不開放參觀，但仍有提供家犬貓領回服務，服務時間為上午10時至12時、下午1時30分至4時；另春節期間危難動物緊急救援服務一樣不打烊，市民可撥打1999通報。