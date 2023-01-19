新年新氣象！台糖新營鐵道文化園區經過1年多的「微整形」，新春之際以全新面貌華麗亮相，大年初二及初三（1月23至24日）將舉辦賀新年鬧市集活動，民眾可搭乘回歸復駛的五分車，參加趣味活動或吃美食。

為提供舒適的遊憩體驗，台糖先是與台南市政府合作，打造新營鐵道地景公園，並重新整修糖鐵軌道，給予民眾安全舒適的五分車搭乘體驗；目前糖鐵中興車站至台鐵新營車站間，約1公里長的路段已經通車，民眾可以在雙鐵之間無縫轉乘。

此外，園區設有月台飲食區、親子遊戲塗鴉區、25軌道陽光草原及微糖青創文化廣場等空間，讓親子休憩同遊。

大年初二及初三，園方安排魔術氣球特技達人陪伴小朋友歡度新年，且憑五分車票根即可10元優惠價參加五分車拓印骰骰樂活動，在解謎的同時還可了解鉛板印刷的歷史，下午3點還有台糖產品優惠搶購活動。

園方表示，活動現場的美食市集，不只有特色小吃，更有台糖宏都拉斯高地小農咖啡的品嘗會，歡迎民眾至換新裝的中興店門市採買年節伴手禮，或來點經典的台糖冰品，回味糖廠的甜蜜滋味。