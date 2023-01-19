蘇有朋相隔3年推出新單曲〈玫瑰急救箱〉。（蘇有朋工作室提供）

蘇有朋去年在《披荊斬棘》榮膺年度總冠軍，節目中認真不懈且一絲不苟的亮眼表現，助他聲勢再度翻漲；始終熱愛歌唱的蘇有朋，近日宣告回歸歌手身份，相隔3年推出全新單曲〈玫瑰急救箱〉，他表示：「去年夏天，跟這麼多優秀同行一起相處4個月，喚醒了我的初心，小時候，我就是因為喜歡唱歌才入行的。這次在《披荊斬棘》的過程中接收到了大家很多迴響，這一連串的故事讓我覺得蘇有朋依然可以用音樂和大家溝通，傳遞情感。」

〈玫瑰急救箱〉作為回歸後第一首正式主打歌，也是他第一次聽到demo時就覺得「對了」的作品，不過歌詞創作過程一度陷入糾結，經歷近百首歌詞比稿後，蘇有朋始終忘不了原詞那句「終於釋懷」，跟作者反覆溝通後增加一段主歌歌詞，最終完成這首歌。蘇永朋說：「我希望大家能感受到整個歌曲中表達的過去和經歷，苦盡甘來的不易，最終一定會有好的結果。也希望大家更加珍惜這種曾經失去過，又失而復得的美好，體會到這中間的磨礪，懂得更加珍惜。我相信，這首歌會在歲末寒冬的時候給大家帶來一些暖意，也是給自己，給一直喜愛我，給此刻開始認識我的朋友們的一首歌。」

蘇有朋從收歌、作詞、編曲、製作、混音後期各個環節全程參與，製作人陳偉倫不禁感歎：「他對音樂很努力很緊張，像一個初出茅廬的新人，他又顯得很從容，似乎從來沒離開過樂壇！」對於每個細節錙銖必較，讓歌曲製作過程堪稱一部爭分奪秒的速度與激情式電影，蘇有朋卻一以貫之地對一切細節進行反復打磨，不眠不休地和團隊進行討論與修改，最終完成〈玫瑰急救箱〉，果然給大家帶來了不一樣的驚喜。