台南市政府針對九崴天氣然發電廠籌設案，今天邀集自救會開記者會，表達與市民同一陣線立場，強調在中央與地方沒共識前，不會審查九崴電廠開發案。(曹婷婷攝)

台史博社區居民自救會訴求九崴天然氣發電廠遠離居民生活圈。(曹婷婷攝)

九崴天然氣發電廠預定落腳安定區與安南區交界的台糖農牧特定專用區，引起萬人連署反對興設，要求九崴天然氣發電廠遠離居民生活圈，鑒於民怨沸騰，台南市政府在農曆春節前最後一天上班日，邀台史博社區自救會舉行記者會，表達與市民在同一陣線立場，強調地方疑慮未被解決前，絕不會受理審查。

副市長葉澤山今天代表市長黃偉哲出席記者會，他強調，南市府今天慎重其事邀請相關局處及地方團體參與記者會，最重要的就是要讓大家清楚了解市府立場。他說明，市府尊重國家能源政策，但更重視民眾心聲，絕對會要求中央督促業者做好地方溝通。此外，市府也重申，早在去年9月就已在環保署表達意見，要求業者加強與地方溝通，正視地方民意。

環保局長許仁澤說，一個電廠開發案，居民主要關切空氣汙染對於當地環境的衝擊是怎麼樣？此外，居民也擔心管線會不會埋到我家旁邊？有沒有危險？綜合環評初審會議中，居民、委員、專家學者及各界意見，都要求九崴需具體說明空汙減量及影響抵換、清楚說明災害風險評估及預警，環保局會持續跟居民站在一起，依權管法規於中央環評會上表達在地訴求。

經發局長林榮川表示，九崴電廠目前尚未通過中央環評，也還沒收到電業籌設等申請，呼籲業者在中央審查階段，向民眾說明以化解疑慮，如果業者和中央沒有與地方居民達成共識，經發局在收件後也會拒審、退件。

台史博社區居民自救會代表黃銀姝說，今天聽完市府說明會有稍感放心一點，但關鍵是環評會議，他們仍會持續緊盯開發案消息，希望市府能擋住此案。她說，九崴電廠選址錯誤，800公尺外有一個1500戶社會住宅預定地，周邊還有亞太國際棒球訓練中心、台灣歷史博物館等重要建設，儼然是市民休閒、國際參訪重要地點，「怎會在這裡蓋電廠？匪夷所思。」

市議員邱昭勝說，只要市府同意設電廠，就一定抗爭，居民絕對反對到底。他說，發電廠預定地處於台南市中心的位置，在這裡蓋發電廠，是要把發電廠當台南地標嗎？如果市府不擋發電廠，市民絕不善罷甘休。