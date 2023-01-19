台南鋼鐵伸線廠仙宗興業公司去年底驚傳倒閉，積欠多家廠商共20億元與員工薪資及資遣費。橋頭地檢署近日查出62歲董事長王俊雄涉嫌以買空賣空的方式，向銀行詐貸及詐欺上下游廠商，不法所得達7.47億元，兵分多路搜索，陸續找到200件愛馬仕名牌包等精品、一批槍械與子彈。檢方訊後，向法院聲請羈押禁見王男夫妻二人獲准。因羈押期屆滿，橋頭地院認夫妻倆詐騙金額鉅大，王又持有槍枝、子彈，犯罪情節嚴重有棄保可能，裁定延長羈押2月。

專案小組調查，仙宗公司從2020年9月起隱瞞沒有實際生產的事實，王男與62歲妻子張翠娟卻佯稱以高於市價的價格向上游廠商購買盤元，或有多餘產能可代工生產線材等話術，向上游廠商騙得盤元變賣。再以低於市價，販售線材給下游廠商，以詐得貨款，初估詐得金額逾3億。

仙宗公司於2020年12月間，假裝與某公司虛偽簽訂高達1.35億元的盤元交易合約，藉此證明公司狀況良好，再以此合約分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，許多銀行不察上當，總計夫妻倆共詐得約7.5億元。

專案小組調查後發現王男與太太等人疑有逃亡之虞，且將財產200件愛馬仕精品等藏在親友家，先於日前搜索親友家，發現堆積如山的愛馬仕精品。之後於6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處，及高雄市警局刑警大隊等單位，搜索王男夫婦住處，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，並逮捕王男，另傳喚張翠娟等8人到案。

經檢方漏夜訊問後，認為王男除涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有具殺傷力槍、彈罪嫌，又與張翠娟共犯銀行法向銀行詐貸罪，及刑法3人以上共同犯詐欺取財罪等罪嫌重大，且均有串證及湮滅證據之虞，訊問後當場逮捕張翠娟，並向法院聲請羈押禁見獲准。專案小組後續將擴大清查相關金流及其他共犯。

法官認為，檢方在偵查期間曾拘提兩夫婦到案並限制住居，卻未經同意變更住所並失聯，公司也無法連繫，有棄保潛逃的可能，加上2人詐騙金額鉅大，王又持有槍枝、子彈，裁定1月20日起，延長羈押2月。