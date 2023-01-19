台北市長蔣萬安上任後，具體承諾會盡全力在1年內讓大巨蛋完工啟用，目前進度為建造執照第4次變更設計，涉及建築物防火避難性能審查，內政部1月9日發函核准，台北市建管處也展現效率，趕在農曆年前核准同意變更，接下來將續朝4月完工並申請使用執照、7月取得使用執照、年底前試營運的方向前進。

建管處表示，大巨蛋案2011年取得建造執照以來，歷經2015年中因79處未按圖施作勒令停工，北市府為保障市民安全，5年內要求大巨蛋容納人數大幅下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成7次都市設計審查、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬後，以確保大巨蛋完工使用的公共安全。

建管處指出，內政部1月9日核准大巨蛋建造執照第4次變更設計，今建管處亦核准同意變更；都發局強調，北市府團隊13年來，針對大巨蛋建築物安全及未來管理事項，始終以最高標準檢視，以維護公共安全及公眾利益為優先考量，大巨蛋完成建造執照第4次變更設計於遠雄按圖施工完畢後，將依規定申請使用執照，期能於年底如期營運。