日經指數周四收在下跌，從近一個月高點回落，並為近兩周最大跌幅；日本央行決定不退出寬鬆政策的影響逐漸消失，日圓挺而走強，讓出口商承壓。

周四日經225指數收盤下跌385.89點或1.44%，為26405.23點，吐出了周三上漲2.5%的一半。東證一部指數跌19.31點或1.00%，為1915.62點，同時也吐出了周三上漲1.68%的大部分。

周三日經指數來到26816點，為自12月20日以來最高水準。

日圓從低點反彈，上漲0.8%，來到127.88日圓，並來到接近周一的127.21日圓近7個月高水準。

出口導向的汽車公司下跌。三菱汽車暴跌5.26%，報468日圓，為日經跌幅最大個股。豐田也跌2.4%，日產跌3.6%。

其它下跌的股票包括軟銀集團跌3.7%，優衣庫母公司迅銷跌1.76%。

與此一趨勢相反的是，隨著防疫控制的鬆綁，旅遊業燃起希望，百貨公司營運商上漲，J.Front Retqailing大漲3.04%。