《金威獎》由威士忌專家賴偉峯Otto領軍8位名人評選出TOP 3威士忌 （中時新聞網攝）

有威士忌界「金馬獎」美稱的年度盛事《金威獎》，第一階段的專家評選活動將於2月15日登場，今年由品酒大師賴偉峯Otto擔任評審團主席，率領包括知名主持人黃子佼、新聞主播岑永康、台灣鐵板燒教父葉清雄等8位各行業專精威士忌的名人，以盲測方式從香氣、色澤、韻味等不同特色中，票選出年度TOP3最佳菁英最愛的首選威士忌，活動未演先轟動，無論是入選或是獲獎酒品勢必成為鎂光燈焦點。

藏酒論壇執行長賴偉峯指出，台灣已成為國際知名的威士忌消費大國，2021年進口蘇格蘭威士忌位居全球排名第三，平均每年更要喝掉540億元的威士忌，換算下來，每人每年平均要喝掉2.3瓶威士忌。

可惜的是，大家都聽過威士忌，但懂得品酒的人卻少之又少，有人將威士忌比喻為爵士樂，從色澤、口感及香氣、韻味交織出不同的樂章，無與倫比的魅力令全世界行家深深著迷。

他強調，身為威士忌愛好者，感受到近年來女性愛好者逐年增加、族群年輕化，威士忌已從過去的豪飲如今升級蛻變成「品酩」，不僅是高端人士交流的重要飲品，更成為代表身份地位、提升品味的首選。

因此，這次與中時集團合作合辦威士忌推薦大賞《金威獎》，希望從高端菁英、普羅大眾等兩大層次，重新定位市面上的威士忌，獎項名單出爐後除了可以提供廣大民眾消費參考，更能讓國際酒廠重視台灣消費者的需求，提高國際能見度，一舉數得。

第一階段的專家菁英評鑑大會預定於2月15日舉行，由賴偉峯領軍帶領各領域知名人士組成達人評選團，包含知名主持人黃子佼、歌手孫協志、新聞主播岑永康、藝人劉雨柔、野東西吉他手邱鉦耀、YouTuber酒鬼灶咖、2022Diageo World Class調酒大賽台灣冠軍余瀚為，以及台灣鐵板燒教父葉清雄等人，針對市面上8到10款中高端威士忌進行盲測，評選出年度最佳TOP 3威士忌。

第二階段的威士忌300名素人海選活動，將於2月17日至19日在北、中、南三地各選出100位年滿18歲的民眾，針對市售12年左右精選單一麥芽威士忌進行盲測，一樣選出TOP 3威士忌，活動採報名制，讓民眾無論是送禮或自用，不用再煩惱如何挑選。

賴偉峯說，無論高端菁英組或是素人海選組，能在市售這麼多品牌威士忌中，獲得主辦單位入選評鑑就已算是難能可貴，正可謂「入選就是得獎」。

但他強調，如果能在專家、素人評鑑中脫穎而出，那更是威士忌界的佼佼者，期待這次活動能激盪出不一樣的火花，看看在公平公正中開的盲測中，到底是那些酒品能脫穎而出。

你是威士忌新手，卻不知如何入坑？又或是喜愛威士忌，但不曉得什麼場合該喝哪一款？威士忌年度盛事《金威獎》就是你的最專業指標，一同踏入威士忌的淬鍊時光。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。