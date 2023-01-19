和平警分局推廣台中市政府交通局「台中交通網」、「112年農曆春節連假交通資訊」APP，便利民眾出遊即時查詢交通資訊。（警方提供）

和平警分局推廣台中市政府交通局「台中交通網」、「112年農曆春節連假交通資訊」APP，便利民眾出遊即時查詢交通資訊。（警方提供）

和平警分局推廣台中市政府交通局「台中交通網」、「112年農曆春節連假交通資訊」APP，便利民眾出遊即時查詢交通資訊。（警方提供）

春節連續假期從20日至29日，和平警分局除運用各項勤務機會提醒民眾注意交通安全外，並向市民推廣台中市政府交通局「台中交通網」、「112年農曆春節連假交通資訊」APP，便利民眾出遊即時查詢交通資訊。警方強調，春節連假期間將加強重要路段及路口交通疏導，維護返鄉及出遊市民行車順暢與安全。

警方指出，「台中交通網」APP不僅提供公車即時資訊、停車場即時資訊，還整合多元的即時路況資訊，讓民眾掌握交通最新狀況，並提供停車費查詢與繳費功能，讓民眾線上便利繳費；另外，也提供計程車資訊、台鐵、高鐵時刻查詢功能，以及違規拖吊查詢功能與其他個人化資訊服務，讓民眾在台中出遊免煩惱交通問題。

和平區知名景點有谷關風景區、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場、福壽山農場等，都是民眾連假出遊的好去處，省道台8線、台7甲線、雪山路均為遊客出遊必經路段；和平警分局運用路口監視器電視牆，全時監控轄區路況，秉持「那裡有塞車，那裡就有警察」的交通疏導規畫構想，維護返鄉及出遊市民行車順暢與安全。

和平警分局表示，轄區多山區道路，部分道路海拔高，路幅狹窄、多彎道，春節返鄉、旅遊，儘量搭乘大眾交通運輸工具。若自行開車請注意：出遊前檢查車輛、加滿油再上路、山區道路開啟大燈，靠右減速慢行、山區道路水痕可能是結冰，請減速慢行，另遵守「不酒後駕車」、「不疲勞駕駛」、「不交通違規」三不駕駛原則，建立友善用路環境，確保用路安全。