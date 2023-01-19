年初一（22日）拜年是固有習俗，小孟老師在臉書上分享12生肖最佳拜年時間，只要選對時機拜年，不僅有利運勢，還可吸貴人，其中鼠是夜行性動物，因此屬鼠的人最好的拜年時間是晚上8到10時，而牛則是日出而作，因此屬牛的人最好早上8到10時拜年，另外龍飛龍在天，故屬龍的人正中午拜年最佳。

▍生肖鼠：

老鼠為夜行動物，因此晚上8到10時間最旺。

▍生肖牛：

牛日出而作，日落而息，因此牛最拜年時刻為早上8到10時間最旺。

▍生肖虎：

老虎屬陽氣重，因此早上10到下午1時間最佳。

▍生肖兔：

兔子為夜間活動，因此傍晚時分最好。

▍生肖龍：

龍在天空飛翔，日正當頭，因此正中午最佳。

▍生肖蛇：

蛇陰氣較重，因此晚上7時後最佳。

▍生肖馬：

馬中午精力強，因此中午11到下午1時間最旺。

▍生肖羊：

羊白天精力旺盛，因此早上9到11時間最旺。

▍生肖猴：

猴子傍晚活動力十足，因此下午4到晚上7時間最旺。

▍生肖雞：

雞早晨雞鳴，因此早上8到10時間最旺。

▍生肖狗：

狗清晨力氣強，因此早上8到10時間最旺。

▍生肖豬：

豬睡早起晚，因此下午1到3時為最佳拜年時刻。

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