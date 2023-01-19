近年因疫情而養成了宅家習慣的消費者，不少都紛紛開始更換大電視之餘，也同時開始添購SoundBar或是家庭娛樂揚聲器，而Bose也在年前特別推出全新家庭娛樂揚聲器600，支援杜比全景聲內容Dolby Atmos，並搭載Bose特有的TrueSpace增強原音技術，帶來超乎其精巧體積的沉浸式聆聽體驗，更能將樂器、對話和音效分離，並精確呈現在房間的最左、右側和正上方，打造影視及音樂身臨其境的聽覺盛宴。

Bose全新家庭娛樂揚聲器 60，定價1萬9900元。（Bose提供）

當Bose家庭娛樂揚聲器600播放杜比全景聲內容時，精準的Bose數位訊號處理與Atmos解碼技術搭配內建的5個發聲單體，以帶來環繞式的聆聽感受，兩個向外的跑道形發聲單體將聲音水平地投射到房間各處，中間的高頻發聲單體則帶來清晰的人聲效果，另外兩個向上的發聲單體，不僅提升了水平方向的音場，還可以通過聲音反射，模擬出頭頂上方的聲音，就算是非杜比全景聲內容，Bose TrueSpace增強原音技術通過內建的5個發聲單體智慧分析如立體聲或5.1聲道等非杜比內容，並重新合成聲音訊號，帶來身歷其境的空間感受，而且體積小得可直接置放在電視下方，也能使用Wi-Fi及藍牙連接播放串流媒體，加上SimpleSync功能，更可將揚聲器與相容的Bose耳機或藍牙揚聲器進行配對，方便不同的使用狀態的各種應用。