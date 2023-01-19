往年由淡水在地知名攝影家、文史工作者程許忠率領淡水居民舉辦「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，由重建街出發提燈往古早街區巷弄前進，舉辦至今已邁向第11年。(程許忠提供)

今年2月5日為元宵節，往年淡水居民都會舉辦「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，新北滬尾藝文休閒園區今年也共襄盛舉，與活動發起人程許忠合力舉辦元宵節提燈踩街活動，首度分為本月28日以及2月4日兩天舉行，規畫水岸路線以及重建街路線展開，伴隨淡水歷史最悠久的百年和義軒北管樂音，體驗傳統節慶與在地文史交織的元宵節。

往年由淡水在地知名攝影家、文史工作者程許忠率領淡水居民舉辦「滬街樂元宵」提燈遊重建街活動，由重建街出發提燈往古早街區巷弄前進，舉辦至今已邁向第11年，是淡水許多民眾元宵節必定參加的盛事；今年滬尾藝文休閒園區特別與滬街樂元宵志工團合作，擴大舉辦遊街路線，新規畫「洋人文化區」的水岸路線。

往年活動主要是辦在以「漢人文化區」為中心的重建街路線，今年新增的「洋人文化區」水岸路線將從園區1樓滬榕廣場開始出發，沿著水岸、海關碼頭、滬尾漁港，一路提燈前行漫步至得忌利士洋行、多田榮吉故居等景點，途中安排和義軒北管樂團同行，以及志工團定點導覽解說，期盼透過提燈踩街的過程中，感受元宵節傳統節慶文化，也能因此更加了解淡水過往的歷史故事與今昔轉變。

程許忠表示，淡水過去的文化痕跡，傳統上分為「洋人文化區」以及「漢人文化區」，早期元宵節大家都會提著燈籠，穿梭在淡水大街小巷，是許多人腦海中過往的兒時回憶，是屬於淡水獨特的文化活動；往年的提燈籠活動主要是在重建街一帶舉行，後來園區發現淡水的水岸夜景以及周邊的古蹟也很美，因此今年雙方合作擴大舉辦。

滬尾藝文休閒園區紀維綺總經理表示，很開心今年與熱愛淡水文化的地方人士，一起來辦這場元宵節盛會，希望能更增添淡水小鎮的文化「光踩」。

本活動免報名自由參加，但需自備燈籠，鼓勵民眾運用家中廢棄物製作環保燈籠，也可線上報名繳交彩繪燈籠創作費用，一同手提燈籠沿著美麗的淡水河岸；本月28日率先舉辦水岸路線的提燈籠活動，2月4日則是重建街路線，伴隨著北管樂音與專業志工導覽，將日漸黯淡的傳統節慶文化重新點亮、留下美好回憶。