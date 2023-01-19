地下匯兌業者郭哲敏洗錢案，除引發檢警「招待所之亂」，也嚴重影響治安。檢察總長邢泰釗近日指示台灣高檢署、台北、新北、士林地檢署及調查局，針對地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩，其中新北檢查扣郭哲敏等涉案人現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆USDT（約2.06億元），另聲請法院扣押郭的台北及桃園不動產20筆，並指示檢調積極緝捕逃亡海外的郭男。

最高檢指出，境外不法資金利用地下匯兌、跨國地下金融不法業者，從事犯罪資金移轉或洗錢，利益動輒數十億至數百億元，坐享鉅額犯罪利益，甚至影響公務員官箴，近日88會館案嚴重影響司法形象。檢察總長邢泰釗為維護國家安全，防制境外資金不法流入，影響治安、選舉，指示檢調掃蕩88會館相關地下不法金融業者，進行第一波查緝。

其中，新北地檢署日前查扣郭哲敏等人現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆USDT（約2.06億元）、手機、存摺，並聲請法院扣押郭男犯罪所得之台北及桃園不動產20筆。

另台北、士林地檢署共同查緝，查獲王姓、蔡姓被告等5人，搜索14處，所查扣現金399萬6659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金8兩6錢、保險箱6個、相關帳冊及手機、筆電等。

最高檢強調，地下金融業者勾結不法犯罪組織擾亂金融秩序，最高檢除整合各檢察機關，協同調查局及刑事局積極查緝88會館刑案在逃被告郭哲敏，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得，亦將不定期強力掃蕩，取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序。