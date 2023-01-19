新竹縣政府警察局為因應1月20日小年夜至1月29日初8為期10天春節連續假期，動員所有警、民力執行交通指揮疏導縣內關西鎮六福村主題遊樂區、竹東北埔老街風景區、內灣老街風景區及尖石風景區，以達成交通順心，人車平安，藉以提供民眾春節連續假期之交通安全與順暢，其中疏導管制路段重點如下：

春節期間，新竹縣熱門風景區交管。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

一、 六福村主題遊樂區：國道3號關西交流道、正義路、明德路。

春節期間，新竹縣熱門風景區交管。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

二、 北埔老街風景區：台3線路口。

三、 內灣風景區：國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊。

春節期間，新竹縣熱門風景區交管。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

鑑於春節期間各風景區之運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客出遊興致，建議用路人如遇有道路壅塞情形，請儘速避開車潮，改走替代道路：

一、國道3號關西交流道往六福村遊樂區替代道路：國道3號→118線→竹18線→六福村遊樂區，全長約17.3公里。

二、台68線往北埔老街風景區替代道路：台68線北興路匝道→北興路→中正南路→台3線→北埔老街，全長約8.2公里。

三、北埔台3線往竹東方向替代道路（離開北埔地區，台3線往竹東方向壅塞）： 由綠世界或出口或南興街口進入台3線後左轉→台3線與中山路口右轉→中山路與埔新街109巷口右轉→往國道3號寶山交流道。

春節期間，新竹縣熱門風景區交管。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

四、內灣風景區道路替代道路往台3線：

春節期間，新竹縣熱門風景區交管。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

（一）往關西替代道路：內灣風景區→120線→永豐橋口直走→十分寮路口右轉→台3線，約7分鐘車程。

（二）往竹東替代道路：內灣風景區→120線→永豐橋左轉→右轉水防道路→右轉增昌橋（竹35線）→仁愛街或水防道路→台3線，約10分鐘車程。

（三）往竹東替代道路：內灣風景區→左轉內灣大橋→內豐道路→水防道路→右轉增昌橋（竹35線）→仁愛街或水防道路→台3線，約15分鐘車程。

春節期間，竹縣轄區成立路況應變中心，加強春節期間即時路況通報，只要發生交通壅塞情事，或警方接獲民眾通報壅塞時，新竹縣政府警察局便會立即派員到場疏處，並以只要交通壅塞處，就一定可以看到警察到場疏導為最高目標，在第一時間能讓民眾感受到警察在場，展現警力疏導作為。

新竹縣警局呼籲所有用路人沿途能遵守交通疏導管制人員指揮疏導，並請遵守交通規則，注意自身安全，隨時收聽警廣交通台，以避開車潮擁擠路段，改道行駛竹縣交通疏導替代路線；或電洽警察局路況中心03-5513509。