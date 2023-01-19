根據衛服部統計，心血管疾病占台灣10大死因第2位，其中急性心肌梗塞更是致死的重要原因，台中市政府消防局與醫療資源結合，加快到院診斷，提升心肌梗塞患者存活率；台灣心肌梗塞學會19日上午於亞洲大學附設醫院舉辦「守心生命鏈、救心保平安」記者會，盼同步喚起民眾對心肌梗塞的重視。

每年1月19日是台灣心肌梗塞日，同時是消防節，台灣心肌梗塞學會19日上午10時於亞洲大學附設醫院舉辦「守心生命鏈、救心保平安」宣導記者會，台中市消防局副局長楊元吉指出，消防局線上71輛救護車於去年已全面配置12導程心電圖設備，同步搭配救護紀錄表電子化即時通報系統，可即刻通知後送醫院急診及心導管術前準備，大幅加快到院前診斷。

為了提高救護過程速度，消防員更製作Line貼圖「緊急救護高救術用」，以便快速在群組向醫療團隊回報急救患者狀況。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

為了提高救護過程速度，消防員更製作Line貼圖「緊急救護高救術用」，以便快速在群組向醫療團隊回報急救患者狀況。中市府消防局第七救災救護大隊專責救護隊小隊長顏志軒說，救護過程中操作心電圖後，還要打在平板或手機上傳遞資訊會浪費很多時間，於是做了專屬貼圖，並改編醫生及救護車版本，省去很多時間。

亞大附醫院長許永信說，根據衛福部統計，心血管疾病占台灣10大死因第2位，其中急性心肌梗塞更是導致死亡的重要原因。亞大附醫積極推動區域心肌梗塞救護系統建置，6年多針對350位急性心肌梗塞患者提供即時治療與照護，住院死亡率降至10％以下；近年全力配合消防局到院前五級檢傷預通報系制度，掌握個案動向並預先啟動心導管小組，落實到院前、後醫療救護無縫接軌的目標。

亞大附醫心臟科主任王宇澄說，從台灣健保資料庫的數據來看，有15％的急性心肌梗塞患者會於發病後1年內，再次併發諸如中風或心肌梗塞等重大心血管事件，因此病患出院後對醫囑的遵從性非常重要，呼籲病患按時服藥、積極控制三高，並且定期回診。

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春分享，心肌梗塞經由「救護車」、「心電圖」、「血小板藥」、「急診室」及「心導管」五環串起心肌梗塞搶救生命鏈；代表民眾若有心痛、喘、冒冷汗要第一時間叫救護車，在車上可執行心電圖檢查，並上傳緊急醫療網，啟動醫院急救團隊，也可及時使用血小板藥物減少血栓形成，迅速轉送心導管後則能盡速打通血管。