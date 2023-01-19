信義房屋觀察1月農曆年前的市場交易狀況，房市外在干擾逐漸減少，交易狀況觸底回穩，不過銷售時間仍略微增加，反映買方並未急著入市，對於物件精挑細選，觀察發現全台總價700~1500萬元的交易狀況最為穩定，房市仍維持自用當道市況未變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，1月房市許多利空逐漸淡化，包括選舉告一段落，股市也止跌回穩，《平均地權條例》即使三讀通過，但政策偏寬解釋，短期對市場震撼力道減輕，整體房市回歸基本面，觀察最穩定的買盤還是首購族群，不過現階段房市的高點已過，未來買方購屋時對於價格與房屋條件將會更精挑細選。

統計顯示，1月農曆年前的交易狀況穩定，總價700~1500萬元的交易狀況最佳，反映首購族群農曆年前買氣並未明顯縮手，北市總價1000~1500萬元交易穩定，1500~2000萬元的表現也較前月上半旬熱絡，新北市總價1000~1500萬元交易熱度最好，桃園、台中也都是總價1000~1500萬元交易最穩定，但台南與高雄則是總價700~1000萬元交易較為穩定。

曾敬德指出，許多市場利空消息都逐漸淡化，包括疫情、台股大跌、連續四季升息等，不過2023上半年的經濟表現可能不會太好，加上民眾對於未來房價預期也轉趨保守中性，未來房市還是會維持自用當道的市況。