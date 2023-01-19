經過４個多月，春日國小已重建逐步恢復校園樣貌。（縣府提供）

918強震重創花蓮南區鄉鎮，當地學校災損嚴重，計有玉里鎮春日國小等51校園受損。縣府預算3850補助各校進行復健，在各校4個多月努力下，已有41校完工且恢復正常運作；另有東里國中等10校，因復建量體較大，縣府表示，經爭取已獲公共工程委員會核定1億6500餘萬元重建經費，各校正辦理招標作業，希望能盡快重建校園環境。

去年這場強震，在花東地區造成多處災情，花蓮南區的春日國小多間校舍在強震中傾倒，校園頓時千瘡百孔，令人怵目驚心，所幸未釀成人員意外，之後陸續勘災多達51間學校被震損，損壞程度不一。

經花蓮縣政府委請結構安全鑑定小組，包含東里國中C棟教學大樓及富北國中活動中心與教師宿舍已判定為危樓，目前正辦理規劃設計，同時向家長及師生妥善溝通說明重建時間；針對住宿教師因宿舍災損無法居住，暫時在外租屋，縣府也已爭取教育部租金補貼。

縣府表示，經過4個多月重建努力，春日國小等41校均已完工且恢復正常運作；其餘東里國中等10校，因復建量體較大，縣長徐榛蔚向中央政府爭取震災受損設施重建經費，日前已獲得行政院公共工程委員會核定新台幣1億6500餘萬元，各校刻正辦理招標作業，協助重建安全且優質的校園環境。

徐榛蔚表示，花蓮位處於強震及強颱區域，縣府平日就做好事先預防工作，同時將防災整備及避災概念，落實在學校教育上，讓學生能理做完整預防，也要有能力做最快速的應變，將傷害降至最低。