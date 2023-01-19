烏克蘭小姐阿帕納森科上週末並未在美國路易斯安那州紐奧良（New Orleans）舉行的環球小姐選美決賽奪冠，但讓她心碎的並非錯失后冠，而是家鄉遭俄羅斯戰火蹂躪。

29歲、來自烏國北部城鎮切爾尼戈夫（Chernihiv）的阿帕納森科（Viktoria Apanasenko）在決選當天選穿一襲黑色晚禮服和有著烏克蘭國旗色的披風，代表著因戰爭而傷痕累累的國家目前暗黑處境。俄羅斯小姐林尼柯瓦（Anna Linnikova）則是穿著一襲大紅色禮服大走台步。

阿帕納森科今天告訴網路雜誌「野獸日報」（Daily Beast）說，俄羅斯小姐這身「血色」禮服擊中了她的要害。

她說：「我不確定主辦單位是否了解，我面帶微笑與俄羅斯佳麗站在同一個舞台上的感受，對方還穿著一身紅色禮服，鮮血的顏色。」

選美比賽當天，俄羅斯飛彈擊中烏克蘭一棟公寓並奪走40多條性命。自俄羅斯11個月前入侵烏克蘭以來，聯合國估計已有超過7000平民遇害。

阿帕納森科雖感謝選美大會整體的支持，但指神經大條的不只有主辦單位而已。她說：「環球小姐選美中，有些女孩並不知道烏克蘭發生戰爭。」

阿帕納森科原希望俄羅斯小姐對她的國家無端侵烏表達歉意，但對方主動找她卻是討自拍，「我認為這背後有政治宣傳目的」。

阿帕納森科原本希望利用選美比賽的機會來多加描述俄烏戰爭現況，卻「極其痛苦」地發現事與願違。不過，她有機會透過民族服裝環節傳達訊息。她以聖經中良善捍衛者、天使長米迦勒為靈感，做出一對近5公尺長的翅膀。

她同時指俄羅斯小姐一襲表彰俄羅斯帝國的服裝「荒謬」。

此外，比賽期間還出現一個插曲。各國佳麗合照時，有人捕捉到俄羅斯小姐試圖「卡位」插進烏克蘭小姐附近。阿帕納森科注意到對方這項舉動後，拜託身旁的哥倫比亞小姐換位置，哥倫比亞小姐也大方應允。

本月14日在紐奧良舉行2022年環球小姐選美決賽，最後是由菲律賓裔美國佳麗嘉布瑞爾（R'Bonney Gabriel）豔冠群芳，奪得后冠。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120119