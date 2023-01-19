高雄林園區公所舉辦兔年燈會，其中有1活動為餵食兔子，昨日把活體兔放在現場適應環境，卻引發網友炸鍋。台灣愛兔協會指出，現場有明顯傷病兔，公母混養，也沒有保暖設施，且對幼兔傷害大，更不知道撤展後的動物安置規劃，許多愛兔人士紛紛到區公所臉書留言抗議，區公所緊急喊卡，並緊急規劃將2隻由民眾認養，另外11隻下午會送到前鎮區愛兔之家安置。

林園區公所舉辦應景燈會。（林園區公所提供）

林園區公所於今年1月17日開始到2月19日過年期間，舉辦迎燈會展覽，打造具地方特色加上兔年燈飾，其中辦理親子同樂餵食兔子區，預計22日至29日登場，不過，18日晚間，主辦方將兔子放進規劃展區中適應還應，就被拍下照片，不僅現場有明顯傷病兔，且很多都是幼兔，全放在同一區混養，加上兔舍上懸掛通電的應景燈飾，一個不小心可能造成危險。

台灣愛兔協會保育組長郭守庭說，上周協會才呼籲不要因兔年，辦理活動就展示活體兔，尤其該活動主打與兔子餵食互動，公母混養易繁衍，沒有做好「退役計畫」。他說，外界把活體動物展示想太簡單，尤其是開放式展區下午到晚上，長時間展示沒有保暖設施，燈會應景又有燈飾，兔子若啃電線恐造成危險，看得出環境規劃不夠專業。

台灣愛兔協會質疑展示區掛燈，就怕兔子會咬線造成危險。（台灣愛兔協會）

另外，郭守庭提到，《動物展演管理辦法》規定只要「利用動物、展示、表演或與人互動」要向地方政府申請許可證，但因為非營利就免申請，質疑政府帶頭規避法規，也希望現場能有專人管理，獸醫師在旁等規定設置，希望趁問題還沒發生時，趕緊結束展演。

許多愛兔人士也湧入林園區公所臉書留言，多數人認為「不應該將動物當作炒熱節慶活動氣氛的工具」，也質疑後續這些兔子該如何安置？

林園區公所今日也在臉書表示，因對動物展示相關法律不甚熟悉，造成愛兔人士抗議一事深感抱歉，區長簡水彬回應，活動是發包給廠商舉辦，昨日先將兔子放進空間適應，收到反映後，立刻停止活體兔展示，並與台灣愛兔協會達成共識，目前共有13隻兔子，除了2隻送給私人收養外，其餘11隻預計會送到前鎭區愛兔之家收養。

高雄市動保處表示，林園公所已停止兔子活動展示，至於是否會依《動物保護法》26條規定，以動物進行展演，處5萬元以上25萬元以下罰緩，動保處說，還要釐清研擬。