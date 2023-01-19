縣府工務處長江良淵（左）向縣長楊文科（中）說明榮光路拓寬後在鳳山工業區前路口增加左轉專用道和設儲車道，能有效疏解上下班車潮。（羅浚濱攝）

湖口鄉鳳山工業區竹5線接竹117線路段，及湖口鄉公所通到新豐鄉公所的竹2線，縣府投入4800萬元完成改善工程，19日由縣長楊文科及湖口鄉長吳淑君等人剪綵竣工，讓春節返鄉民眾通行更順暢，都能平安回家。

楊文科感謝工務處同仁積極在年前將這2條道路改善完成，也感謝縣議會和鄉公所支持，及新竹工業區的幫助，才能讓道路施工順利完成，讓民眾在過年期間都可以快樂出門、平安回家。

楊文科保證絕對會大力支持湖口鄉各項建設，和鄉長吳淑君配，將過去還未完成的建設繼續做下去，讓湖口脫胎換骨。在峻工剪綵後，楊文科與吳淑君到鳳山工業區前，了解竹榮光路與中華路的十字路口改善後情形。

工務處長江良淵說，竹5線（榮光路）從台1線起至湖口營區前的竹117線，是通往湖口鄉新竹工業區和國道1號湖口交流道的重要外環道，原本只有雙線道，上、下班時段車流量極大，在交通瓶頸路口無法快速紓解車潮。

榮光路這次改善中華路口到湖口營區3公里路段，將原本雙線道拓寬為4線道，在鳳山工業區路口處增加左轉專用道、設儲車道，將能有效疏解上下班的車潮。

另外，竹2線（新湖路）從湖口鄉公所到新豐鄉公所近2公里路段，使用率高，因年久失修，道路品質低落，部分路段彎道，常有雙向車輛誤駛對向車道，造成交通事故。

江良淵指新湖路改善既有道路老舊鋪面，調整標線繪製，加大中央緩衝區域，並增設防撞軟桿，緩衝車輛越線機率，藉此減少交通事故發生，提供民眾更安全的交通環境。