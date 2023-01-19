央行4度升息，房貸族壓力大增，內政部研議年後有房貸補貼，每月大約能領3至4千元，直接匯入戶頭，家戶所得在167萬以下就有機會領到，不過，剛買房的李小姐指出，看到新聞後樂不可支，聯繫貸款銀行稱未收到政策，打給新北市政府也說沒有此政策，最後聯繫內政部，客服大哥卻很直白的跟她說，這新聞只是測風向，目前沒有要做，讓她非常傻眼。

李小姐指出，年輕人背負房貸壓力，看到每月能領4千元，也能減輕負擔，但稱年後就能發放的政策，打給各單位卻一問三不知，內政部的客服甚至直接跟他說，「只是測風向，沒有要做」，叫她4到5月再到內政部官網看有沒有消息，現在不知道。她痛批，蔡政府又再騙人了，是嫌選票多嗎？還沒確定的政策，就這樣要媒體報導，她直呼，有被耍的感覺。

內政部也澄清，因「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」尚未通過，相關機制均尚在研擬中，媒體所報導內容恐有出入。內政部澄清指出，目前初步規畫是針對一定所得以內，僅有一屋且有自用住宅貸款的家戶進行定額補貼，排除多屋家戶及貸款餘額有限制額度，設有排富條款；內政部強調，房貸補貼所補貼的對象僅限於現有貸款戶，絕非鼓勵民眾買房。

李小姐則認為，真的讓她白高興一場，還沒確定的政策，為何能對媒體放風，都還沒定案，但新聞都可以寫得如此鉅細靡遺，甚至寫年後就能拿到錢，擺明是測風向，真的是太誇張。

內政部代理部長花敬群則表示，這是給立法院報告的大方向，重點是針對過去買房，現在有房貸的人，整個家庭只有一戶，也會有貸款額度，避免買豪宅的人，重點是為了減輕升息房貸族的負擔，給予適度協助，面對升息有喘息的機會。