教育部辦理111學年度國民中小學優良雙語教學教案設計比賽，竹縣6名教師設計的教案，從全國300多件優良參賽作品脫穎而出，其中關西國中教師郭怡君、蕭逸寧榮獲全國優等獎項、自強國中林玉貴與關西國中謝靜儀榮獲全國佳作、北埔國小羅婉綸與林怡君榮獲全國優等榮譽，展現竹縣推動雙語教育的優質表現。

關西國中面對既有城鄉的差距，全校教師積極投入雙語教學專業成長。此次郭怡君、蕭逸寧以新課綱素養導向課程為設計方向，由植物維管束的管狀構造概念設計教學，讓學生能將所學習的知識連結到所觀察到的自然現象、推論其中的關聯，並營造同儕與教師之間的雙語對話學習情境，榮獲全國優等獎項。

自強國中積極推動雙語教育，為增進教師雙語課程研發力，辦理本縣雙語實驗課程計畫，以擴展學生使用雙語溝通學習的環境。自強國中的林玉貴與關西國中謝靜儀跨校合作撰寫7年級家政課程Eating for Health，得到全國佳作獎項肯定，展現兩校雙語學習新風貌。

北埔國小羅婉綸與林怡君以客家在地素材東方美人茶為主題，設計綜合與校訂課程雙語教學教案，榮獲全國優等第1。課程中運用雙語教學，讓孩子實際泡茶品嚐東方美人茶特色，教學涵蓋客家文化傳承與創新接軌國際的內涵，小朋友發揮創意以4格漫畫的形式，畫出小綠葉蟬和東方美人茶互利共生的友誼故事，並且用英語說出They are friends的故事，有效連結傳統客家文化。