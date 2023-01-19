為感謝消防人員全年無休堅守崗位，縣長饒慶鈴偕同消防局長管建興特地於119消防節前夕，前往消防局119救災救護指揮中心、台東大隊、特搜分隊、台東分隊及安檢分隊，慰勉值勤同仁的辛勞。

台東縣長饒慶鈴在119消防節前夕送上點心及紅包慰問消防人員的辛勞。（蔡旻妤攝）

除了送上點心，饒慶鈴也同時轉致贈由全國義消總會長王金平等人聯名為義消準備的「國泰民安 守護台灣」限量200元紅包。她表示，感謝義消及消防同仁在春節前夕最忙碌時刻，仍不畏艱辛地執行各項救災救護任務，守護縣民的生命財產安全，也呼籲民眾年節期間注意用火用電安全、平平安安過好年。

台東縣長饒慶鈴在119消防節前夕送上點心及紅包慰問消防人員的辛勞。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴提到，感謝管建興及義消總隊總隊長邱榮賢的領導，近年努力充實相關救災救護裝備、落實消防人員扎實的訓練，讓台東縣在消防救災救護能力方面在全國名列前茅；尤其在緊急救護工作上，台東縣OHCA急救成功率為非六都城市第1名，「每3個OCHA患者，我們就能救回1個人」，去年更榮獲第5屆政府服務獎的殊榮，肯定每1位消防義消們的付出與努力。

饒慶鈴指出，台東幅員遼闊，每位消防和警察同仁的勤務都十分繁重，因此自上任後連續4年調升警消超勤津貼，至去年調升為每人每月1萬3500元、近年更在台東縣財政穩定且有餘裕的情況下，再加碼500元，加上中央統一宣布增加2000元，因此今年提升至1萬6000元，為辛苦的警消同仁加油打氣。

春節連續假期緊接而來，感謝辛苦的消防同仁仍不分日夜恪守崗位，加強維護公眾場所消防安全檢查、防火防災宣導，以及整備各項救災器材，隨時準備應變各類災害事故。

管建興說，消防人員一直以來都是在防災、救災、救護的最前線人員，台東縣消防局除了在春節前加強各項防火教育宣導及進行公共場所安全檢查外，也特別加強各項救災救護車輛、裝備器材保養檢查及整備工作，消防人員春節期間全年無休全力戒備，讓社會大眾過個平安快樂的春節假期。