飛捷(6206)去年營收55.44億元，年增6.93%，創下歷史年度第4高。客戶庫存調整告一段落，2月過後接單回溫可期，1月營收可望高過去年12月，但傳統淡季加上春節工作天數減少，單季營收恐將低於去年第四季，不過首季營運落底後，今年第二季可望回溫，推升今年營運續揚。

飛捷去年12月營收2.34億元，年減51.63%、月減16.64%，連減3個月；去年第四季營收9.73億元，年減41.44%、季減31.10%；去年全年營收55.44億元，年增6.93%，創下歷史年度第4高。飛捷表示，去年第4季受客戶調整庫存影響，消化過高的庫存，使得營運走弱。

飛捷去年前三季每股盈餘達6.64元，法人預估，去年全年EPS上看7元超過。

展望今年首季，主要客戶庫存已調整到一個階段，2月過後接單回溫可期，1月營收可望高過去年12月，但傳統淡季加上春節工作天數減少，單季營收恐將低於去年第四季，不過首季營運落底後，今年第二季可望回溫，呈現季增，推升今年營運續揚。

庫存去化後，出貨可望更加明朗，以產品來論，POS今年新增零售、餐飲的客戶，Panel PC餐飲客戶需求維持穩健，出貨均可望較去年成長。

飛捷日前董事會通過公司治理主管、財務主管、會計主管異動追認案，飛捷副總經理李美惠退休，由飛捷財務處長吳碧桃接任，飛捷已於111年12月30日發布重大訊息公告公司治理主管異動，112年1月1日起生效，該異動亦於112年1月13日經公司董事會決議追認通過。

飛捷也訂於今年6月9日召開股東會，地點位於台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)，停止過戶期間為112年4月11日至6月9日。