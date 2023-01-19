農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今日忙著向民眾拜早年及發放兔年小紅包，今日也前往城中城受災戶家中拜訪，致贈年節禮盒。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今日忙著向民眾拜早年及發放兔年小紅包，今日也前往城中城受災戶家中拜訪，致贈年節禮盒，得知陳姓長輩搬新家，也特地帶來春聯點綴新家的新春喜慶。

陳其邁去年曾允諾74歲陳姓長輩入新厝要到家裡坐坐，陳姓長輩獲悉市長要來新家，興奮地睡不著，天還未亮就起來準備，看到市長就連忙分享住處從整修、搬家及入厝的點滴，並感謝市府協助的電視、冰箱、洗衣機、冷氣、床組等，讓他搬新家不需再額外購買。

市長關心他新居生活情況，陳姓長輩回說，鄰里都很和睦相處，偶爾他有空時還是會返回城中城與老友相聚聊天，看見城中城如今已改建成府北公園，他對市府用心相當讚許。

市長也拜訪城中城張姓傷者，張先生表示，城中城火災後他一直受到市府團隊照顧，包括社會局協助他找工作，期間更提供安心上工及就業輔導，媒合租屋及慈善資源補助交通工具。

張先生說，現在的工作很穩定，他很感謝社會局社福中心社工員對照顧弱勢的用心，待他如家人給予關心與即時的協助，他要特別謝謝市長及市府團隊，給他生活新的開始。

陳其邁在春聯與紅包上簽名，勉勵張先生要對未來有信心，張先生興奮表示，這是拿過獨一無二的春聯與紅包。

高市府表示，城中城大樓舊址現址改建成府北公園，可供附近居民休閒之用，鄰近不遠的七賢國中舊址則將打造「七賢安居」600戶的社會住宅，提供市民居住的需求。

市府強調，城中城事發生到今已超過1年，但市府持續陪伴城中城住民及家屬，給他們最大的支持和幫助，協助城中城受災戶及家屬有更穩定美好的生活。