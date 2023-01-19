台北市北投士林科技園區10年內將完工，為減緩落成後對周遭區域帶來的交通影響，北市府2017年著手實施福國路延伸段工程，並趕在今年過年前順利完工，福國路將可銜接洲美高架道路，預計今晚7時正式通車，其中往返社子島及福國路路段可供機車雙向通行。上午台北市長蔣萬安主持通車典禮時，表示通車能帶給市民便捷舒適的交通廊道，除紓解科技園區車潮，也帶給北投、士林、淡水以及社子地區的市民便利交通。

蔣萬安今致詞表示，非常感謝大家的通力合作，讓工程能夠進行、完成，福國路高架道路連結洲美快速道路能夠紓解車潮，也能夠帶給北投、士林、淡水市民交通的便利，而延伸段就是士北科的聯外道路，今晚7點就能正式開放，最重要是能夠帶給市民一個便捷舒適的交通廊道，也要再次感謝工程人員趕在小年夜前夕能夠讓返鄉、走春的市民能夠有便捷的道路。

北市府2017年著手實施福國路延伸段工程，並趕在今年過年前順利完工，福國路將可銜接洲美高架道路，預計今晚7時正式通車。（李奇叡攝）

台北市新工處表示，匝道通車後將讓士林、北投連接市中心更快捷，不用堵塞於文昌路、文林北路、文林路、福華路之文昌橋和士林橋，並同時紓解士林、北投往返大量車潮，改善士林、北投地區周遭交通有顯著效益，也降低北市科引入人潮、車流對周邊既有道路之交通衝擊。

新工處處長林昆虎補充，未來福國路延伸工程全線通車後，西側可經福國路高架道路銜接洲美快速道路，向北通往北投、淡水，向南通往環河北路、社子地區，往東則是銜接承德路六段，接著行經跨越磺溪之文林橋後接文林路及文林北路後，繼續東延至捷運淡水線芝山站及中山北路等地區。

新工處工務科科長蕭志龍指出，福國路延伸工程全線分2期施作，其中第1期工程包括平面道路、共同管道及跨越磺溪之文林橋，先前於2017年4月5日通車，第2期工程於2018年11月開工，包括平面道路、共同管道及銜接洲美快速道路的福國路高架道路，整體工區東起福國路南側文林北路5巷交界，向西延伸至洲美快速道路。

蕭志龍說，本次通車範圍主要為福國路高架道路，由福國路／承平路口至洲美快速道路路段，平面車道部份開放內側各2車道，至於平面車道外側2車道，以及承平路口至承德路口範圍、承德路口至文林橋範圍之南側道路，則預計於今年3月底開放通行。

台北市交工處處長劉瑞麟則表示，過去騎機車往返社子島得繞行百齡橋、中正路、立賢路，距離遠又不方便，如今以社子國小當起點，福國路、承德路口為終點，號誌路口數量從12個降到3個紅綠燈，尖峰時預估可節省約10分鐘。

劉瑞麟說，雖設計快速道路時是為讓汽車方便上下洲美快速道路，但地方上建議可供機車行駛，評估後確認從福國路高架道路到環河北路間並無其他匝道，符合設置準則，遂開放讓機車行駛，但往淡水、北投方向則因路段間有內側匝道，加上大業路、大度路口可以左轉，故不開放機車通行。