台南市消防局和緯消防分隊去年中秋節以訓練假人打造「慾吐」奔月防災宣導，今年春節「慾吐」假人再現街頭，宣傳創意嚇到民眾，入夜誤認為路倒民眾，也有網友認為消防員很有才，每次年節宣導都很有哏。

和緯消防分隊鄰近美式大賣場，附近人流多，台南市消防局認為適合防災宣導，去年起利用報廢的訓練假人，打造「腸兒」與「慾吐」，放在門口當防災宣導。

今年春節，和緯消防分隊創意再起，以報廢假人布置成「慾吐」、「孕吐」，報廢救護車變身成卡通擬人角色「安寶」，並將滅火器當作紅蘿蔔，堆積在門口作為宣導品，宣傳用火用電安全觀念。立刻引起對面美式大賣場購物人潮的注意。

「有點恐怖」、「慾吐」、「以為是紙紮人」2名打扮成兔寶寶的假人24小時都坐靠在門口，入夜常嚇到民眾，也有網友覺得消防員很有才，每次年節的宣導作品都很有哏。

台南市消防局表示，3年來民眾生活因疫情肆虐緊繃，用假人穿上防護衣，提醒防疫意識不能鬆懈。

「創意宣導能讓民眾多一分鐘停留，就會有多一分的深刻印象」台南市長黃偉哲稱讚和緯消防分隊每次的節慶布置既應景又吸引目光，在網路上造成話題。有助強化消防宣導的觀念。