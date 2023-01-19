為扭轉民眾對於黑熊侵擾村落、家畜、農作物造成損失的負面印象，減少民眾因擔心受罰而隱匿誤捕或誤傷黑熊事件，農委會去年9月核定台灣黑熊生態服務給付示範計畫，林務局嘉義林區管理處選定阿里山鄉作為示範區域，分別提供自主通報和巡護監測兩種給付項目，民眾土地如有黑熊出沒，願意配合政策執行，最多可領到8000元。

嘉義林管處轄區與玉山國家公園西側交界範圍，曾多次監測到黑熊活動紀錄，而嘉義林管處轄內的嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、 中埔鄉和台南市南化區已被列入台灣黑熊生態服務給付示範計畫評定適用區域。

嘉義林管處說，民眾如發現疑似黑熊入侵個人農事場域，就馬上通報執行機關，經林管處派員勘查確黑熊活動及危害事證，會發給獎勵金3000元，如執行機關評估後續有架設自動相機追蹤的必要，民眾也願意配合監測3個月，並協助維護自動相機無傾倒、前方拍攝範圍無遮蔽物，還會再發5000元獎勵金。

嘉義林管處指出，經宣導推動後，阿里山鄉有6個部落願意配合政策，所以將阿里山鄉作為示範區域，並鼓勵山村部落加入黑熊棲地巡護行列，輔導社區部落成立自主巡守隊，在黑熊潛在棲地進行環境維護、非法獵具巡查及通報，每年最高可領6萬元巡護監測給付，盼全民共同守護珍貴的台灣黑熊。

為建立人熊之間的正面連結，嘉義林管處新春期間在觸口自然教育中心、阿里山生態教育館、阿里山工作站會議室定時播映《一隻臺灣黑熊之死-711／568的人間記事》紀錄片，影片完整紀錄東卯山黑熊711／568經歷2次誤中陷阱的救傷、野放過程，忠實呈現各公私部門投入台灣黑熊保育付出的心血，盼透過東卯山黑熊的生命故事，與社會大眾共同思索人熊如何理性共存。

另為提升山域部落居民對於台灣黑熊的保育認知，嘉義林管處除安排阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心的紀錄片定時播映場次，亦規畫系列山域部落及學校播映場次，日前已分別至梅山鄉太平社區、阿里山鄉達邦部落及特富野部落播映紀錄片，部落居民參與踴躍，後續將持續深入里佳、新美、茶山部落巡迴播映，推動黑熊生態保育。